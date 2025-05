HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

ຊື່HAPPY

ອັນດັບNo.1192

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,333,174,669

ການສະໜອງສູງສຸດ3,333,263,251

ການສະຫນອງທັງຫມົດ3,333,174,669

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9999%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.05720146633296332,2024-11-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000382420636071654,2025-04-03

Blockchain ສາທາລະນະSOL

