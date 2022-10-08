GOLC

GOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

ຊື່GOLC

ອັນດັບNo.4490

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ການສະຫນອງທັງຫມົດ290,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

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ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ65.49348617035292,2022-10-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.004955936139895477,2025-03-30

Blockchain ສາທາລະນະTRX

ແນະນຳGOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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