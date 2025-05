GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

ຊື່GINUX

ອັນດັບNo.2473

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,572,880,055,132

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,245,959,055,814.6

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3572%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00004609328089689,2021-11-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2022-08-17

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.