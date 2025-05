GINOA

AI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace.

ຊື່GINOA

ອັນດັບNo.2871

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.06%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,549,999

ການສະໜອງສູງສຸດ4,999,999

ການສະຫນອງທັງຫມົດ4,999,999

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5099%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.8675983705446737,2022-02-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01759922850194172,2025-05-25

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳAI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.