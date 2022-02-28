GINOA

AI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace.

ຊື່GINOA

ອັນດັບNo.2871

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,549,999

ການສະໜອງສູງສຸດ4,999,999

ການສະຫນອງທັງຫມົດ4,999,999

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5099%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.8675983705446737,2022-02-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01759922850194172,2025-05-25

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳAI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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