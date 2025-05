GHST

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

ຊື່GHST

ອັນດັບNo.822

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)11.92%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ52,747,801.21406849

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ52,747,802.71425598

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.775128609064033,2024-04-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.3539703646922037,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

