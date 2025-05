G3

GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users.

ຊື່G3

ອັນດັບNo.1852

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,25%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ319 491 599

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 000 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2922234174180699,2024-04-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.003221576803883149,2025-04-24

Blockchain ສາທາລະນະARB

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

