FYN

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

ຊື່FYN

ອັນດັບNo.2396

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ການສະໜອງສູງສຸດ1 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 000 000 000

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ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.6880299812210757,2022-02-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001238548868093505,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳAffyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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