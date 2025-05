FYN

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

ຊື່FYN

ອັນດັບNo.2396

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ254 033 788

ການສະໜອງສູງສຸດ1 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 000 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.254%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.6880299812210757,2022-02-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001238548868093505,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

