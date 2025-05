FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

ຊື່FXS

ອັນດັບNo.172

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)15.61%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ90,754,522.91930717

ການສະໜອງສູງສຸດ99,681,495.59113361

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,681,495.59113361

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9104%

ວັນທີອອກ2020-12-21 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ42.67301505828751,2022-04-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.2509860587875596,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳFrax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.