FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

ຊື່FTT

ອັນດັບNo.141

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)10.74%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ328,895,103.813207

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ328,895,103.813207

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ85.0168524,2021-09-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.7507604069941584,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະETH

