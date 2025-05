FOX

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

ຊື່FOX

ອັນດັບNo.823

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ772 286 516

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999 089 275

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-07-16 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.134914976417942,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.018176800459428835,2023-06-15

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

