FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

ຊື່FORTH

ອັນດັບNo.638

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)30.64%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ14,343,554.15380151

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ15,297,897.14455933

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-04-22 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ71.37012372,2021-04-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.8903610185714588,2025-04-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

