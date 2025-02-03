FORM

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ອັນດັບNo.70

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.73%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ381,867,255.144574

ການສະໜອງສູງສຸດ580,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ572,301,922.0959299

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6583%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.037576533010449,2025-05-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.14300383150589102,2025-02-03

Blockchain ສາທາລະນະBSC

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ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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