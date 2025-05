FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

ຊື່FNCY

ອັນດັບNo.1572

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,105,483,142.9142075

ການສະໜອງສູງສຸດ2,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,130,983,142.9142075

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5527%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.10729874606729983,2022-12-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002570135683170239,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະFNCY

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

