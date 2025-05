FLOW

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

ຊື່FLOW

ອັນດັບNo.105

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2,42%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1 585 875 375,4310446

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 585 875 375,4310446

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ46.16255049,2021-04-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.3031985542945523,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະFLOW

