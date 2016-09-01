FIRO

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

ຊື່FIRO

ອັນດັບNo.1032

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.73%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ17,316,451.05844689

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ17,316,451.05844689

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2016-09-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ169.99099731445312,2017-12-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.2751010060310364,2016-12-02

Blockchain ສາທາລະນະXZC

ແນະນຳXZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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