FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

ຊື່FIL

ອັນດັບNo.51

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0005%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)27.13%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ673,375,068

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,959,477,718

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-08-10 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ237.24182637,2021-04-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.82924685424,2019-08-29

Blockchain ສາທາລະນະFIL

ແນະນຳFilecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
FIL/USDT
Filecoin
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ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (FIL)
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ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
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ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
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ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
FIL/USDT
Filecoin
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