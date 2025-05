FEAR

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

ຊື່FEAR

ອັນດັບNo.2220

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.13%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ17,715,413

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ41,739,201.62033058

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.936375858005644,2021-11-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-05-26

Blockchain ສາທາລະນະETH

