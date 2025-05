FAR

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

ຊື່FAR

ອັນດັບNo.1608

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,819,215,345

ການສະໜອງສູງສຸດ5,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7638%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2153864988569902,2024-01-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00072098249915204,2025-05-30

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

