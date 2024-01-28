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$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

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Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳ$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

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