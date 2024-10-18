FARTCOIN

Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%18,39

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ999.998.256

ການສະໜອງສູງສຸດ1.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9999%

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.605717139485896,2025-01-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000004723471365755,2024-10-18

Blockchain ສາທາລະນະSOL

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