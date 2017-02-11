ETP

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

ຊື່ETP

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ2017-02-11 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.117 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ6.239649772644043,2017-06-06

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Blockchain ສາທາລະນະETP

ແນະນຳMetaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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