ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

ຊື່ETN

ອັນດັບNo.728

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ17,979,817,604.56

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ17,979,817,604.56

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8561%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.23623399436473846,2017-11-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001296283350169341,2023-12-19

Blockchain ສາທາລະນະETN

