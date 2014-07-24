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Ethereum ເປັນ blockchain ໃນປະເທດອັງກິດທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດແລະການບໍາລຸງຮັກສາ: ການສ້າງ blockchain ໂດຍໃຊ້ blockchain ທົ່ວໂລກ, ເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພແລະໂປ່ງໃສ, ແລະການໂອນຂໍ້ມູນ.

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Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳEthereum ເປັນ blockchain ໃນປະເທດອັງກິດທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດແລະການບໍາລຸງຮັກສາ: ການສ້າງ blockchain ໂດຍໃຊ້ blockchain ທົ່ວໂລກ, ເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພແລະໂປ່ງໃສ, ແລະການໂອນຂໍ້ມູນ.

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