ETHW

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ຊື່ETHW

ອັນດັບNo.260

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ107,818,999.04993

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ107,818,999.04993

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ141.36226499471468,2022-08-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.9976494131002414,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETHW

ແນະນຳEthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

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