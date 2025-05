ETHF

Ethereumfair (ETHF) is an innovative Proof of Work (PoW) public blockchain that enables users to leverage AI computational power for PoW mining, positioning ETHF as a true "AI-native token." By combining meme culture with advanced AI technology, Ethereumfair aims to provide a stable, efficient, and decentralized blockchain ecosystem for its users and developers. Through the collaborative efforts of its miners and community, it has achieved enhanced network performance and fostered strong community engagement.

ຊື່ETHF

ອັນດັບNo.4608

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ210,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ20.72892674671695,2022-09-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.004475860012881291,2024-10-06

Blockchain ສາທາລະນະDIS

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

