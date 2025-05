ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

ຊື່ETC

ອັນດັບNo.37

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0008%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)78.75%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ152,111,578.85308224

ການສະໜອງສູງສຸດ210,700,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ210,700,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7219%

ວັນທີອອກ2015-11-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.7523 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ176.15769168,2021-05-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.45244601368904114,2016-07-25

Blockchain ສາທາລະນະETC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

