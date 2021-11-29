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ຊື່EFC

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ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

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Blockchain ສາທາລະນະCHZ

ແນະນຳFan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

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