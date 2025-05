DYOR

Dyor is redefining decentralized investing with AI-powered SocialFi app. Manage wallets & copy-trade popular AI Agents across chains, follow trades & token picks of best KOLs and profitable wallets in one app on iOS & Android. Easiest app to invest your next dollar onchain.

ຊື່DYOR

ອັນດັບNo.4680

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ800 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.030708025856337102,2025-01-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001180615868154051,2025-05-15

Blockchain ສາທາລະນະBASE

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

