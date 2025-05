DUKO

Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities.

ຊື່DUKO

ອັນດັບNo.1671

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ9,663,955,990

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,999,609,598

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00729887217163372,2024-03-24

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000289013616352,2024-02-14

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

