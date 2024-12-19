DRX

DoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

ຊື່DRX

ອັນດັບNo.4576

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ203,120,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ203,120,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000060275530000832,2024-12-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000804941950406,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະEGLD

ແນະນຳDoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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