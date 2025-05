DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

ຊື່DOT

ອັນດັບNo.22

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0019%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)15.62%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,582,368,115.8496277

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,582,368,115.8496277

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2019-05-05 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ55.00497580824179,2021-11-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ2.6928957061,2020-08-20

Blockchain ສາທາລະນະDOT

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

