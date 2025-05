DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

ຊື່DOP

ອັນດັບNo.1660

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.02%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ8,733,406,525

ການສະໜອງສູງສຸດ23,447,160,768

ການສະຫນອງທັງຫມົດ23,348,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3724%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03574328299710751,2024-07-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000265995251897817,2025-05-26

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

