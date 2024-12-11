DOG

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

ຊື່DOG

ອັນດັບNo.119

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ100,000,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ1%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.009947045275834055,2024-12-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001001575648348698,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະBTCRUNES

ແນະນຳDOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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