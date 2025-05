DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

ຊື່DOGS

ອັນດັບNo.398

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ516,750,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ550,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ550,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9395%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.001644096114028641,2024-08-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000100955965351554,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະTONCOIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

