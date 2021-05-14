DOGGY

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

ຊື່DOGGY

ອັນດັບNo.2306

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2 250 595 564,23979

ການສະໜອງສູງສຸດ5 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2 250 595 564,23979

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4501%

ວັນທີອອກ2021-05-14 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.09090379,2021-05-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000181603512354394,2025-05-29

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳ$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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