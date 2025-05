DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

ຊື່DOGE

ອັນດັບNo.8

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0092%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.28%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ149,471,346,383.7052

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ149,471,346,383.7052

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2013-12-12 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.000559 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.7375666,2021-05-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000085474399384111,2015-05-07

Blockchain ສາທາລະນະDOGE

ຂະແໜງການ

