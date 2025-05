DOGEGOV

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

ຊື່DOGEGOV

ອັນດັບNo.910

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ979,120,253.5912844

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ979,120,253.5912844

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9791%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5154319803477029,2024-11-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000028823847184381,2024-08-20

Blockchain ສາທາລະນະETH

