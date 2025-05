DOGE20

Developed as an ERC-20 token on the Ethereum network, Doge20 is a new entry in the world of doge-related memecoins, maintaining a connection with the original Dogecoin whilst offering eco-friendly staking utility, allowing token holders to earn additional tokens passively. Dogecoin20 distinguishes itself by deriving elements from the Shiba Inu-themed meme coin universe and incorporating a staking mechanism. The token adheres to the principle of "Do Only Good Everyday," continuing the philanthropic efforts associated with the Doge lineage while providing a method for passive income generation through cryptocurrency.

ຊື່DOGE20

ອັນດັບNo.8375

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ140,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ140,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00020361497858074,2024-04-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000004057627085179,2025-04-03

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳDeveloped as an ERC-20 token on the Ethereum network, Doge20 is a new entry in the world of doge-related memecoins, maintaining a connection with the original Dogecoin whilst offering eco-friendly staking utility, allowing token holders to earn additional tokens passively. Dogecoin20 distinguishes itself by deriving elements from the Shiba Inu-themed meme coin universe and incorporating a staking mechanism. The token adheres to the principle of "Do Only Good Everyday," continuing the philanthropic efforts associated with the Doge lineage while providing a method for passive income generation through cryptocurrency.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

