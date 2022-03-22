DOGA

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

ຊື່DOGA

ອັນດັບNo.1971

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,02%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ782 906 013,62136

ການສະໜອງສູງສຸດ888 888 888

ການສະຫນອງທັງຫມົດ888 888 888

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8807%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.41535144856016665,2022-03-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001206411815105451,2025-05-24

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳDOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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