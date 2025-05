DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

ຊື່DFC

ອັນດັບNo.1750

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ26,563,279

ການສະໜອງສູງສຸດ200,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ199,999,999

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1328%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.9396355203834914,2024-04-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.06264857575771907,2025-05-18

Blockchain ສາທາລະນະTONCOIN

ແນະນຳThe main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.