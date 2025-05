DERP

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

ຊື່DERP

ອັນດັບNo.6187

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,00

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ690.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ690.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000009355161487443,2024-03-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00000001985848212,2023-05-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

