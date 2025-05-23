DENTX

DENTNet is a global blockchain for telecommunication assets such as mobile data or frequencies. The network runs on a Nominated Proof of Stake consensus mechanism and implements telco-specific concepts like operator sponsorship and asset expiry. Since the '90s, each mobile network operator has run its own software for accounting, subscription management, traffic management, etc. Now, many of these services can be provided by a single platform - DENT's global blockchain. This will help operators and enterprises to automate processes, reduce costs, and speed up innovation. DENTNet will be used by mobile operators and their partners such as enterprises, resellers, and service providers. DENT Wireless Limited will be the first operator using DENTNet.

ຊື່DENTX

ອັນດັບNo.5985

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ11,115,654,853.85223

ການສະຫນອງທັງຫມົດ11,115,654,853.85223

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.3324882942205011,2025-05-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.006250739730383341,2025-05-24

Blockchain ສາທາລະນະDENTX

ແນະນຳDENTNet is a global blockchain for telecommunication assets such as mobile data or frequencies. The network runs on a Nominated Proof of Stake consensus mechanism and implements telco-specific concepts like operator sponsorship and asset expiry. Since the '90s, each mobile network operator has run its own software for accounting, subscription management, traffic management, etc. Now, many of these services can be provided by a single platform - DENT's global blockchain. This will help operators and enterprises to automate processes, reduce costs, and speed up innovation. DENTNet will be used by mobile operators and their partners such as enterprises, resellers, and service providers. DENT Wireless Limited will be the first operator using DENTNet.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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