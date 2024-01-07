DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

ຊື່DEGEN

ອັນດັບNo.455

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.15%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ14,179,608,879

ການສະໜອງສູງສຸດ36,965,935,954

ການສະຫນອງທັງຫມົດ36,965,935,954

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3835%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.06943421122899052,2024-02-24

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000811763929504,2024-01-07

Blockchain ສາທາລະນະBASE

ແນະນຳDegen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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