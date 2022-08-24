DEFX

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

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ອັນດັບNo.5166

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.7922645368044652,2024-10-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001196147812766748,2022-08-24

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳA New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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