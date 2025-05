DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

ຊື່DECHAT

ອັນດັບNo.2535

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.56%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,895,047

ການສະໜອງສູງສຸດ25,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ25,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1958%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.743363868481442,2024-03-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.021114458728950337,2025-04-11

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.