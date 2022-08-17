DCB

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ຊື່DCB

ອັນດັບNo.1462

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.05%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ380,028,488

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ949,223,596

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.1768290257562914,2024-03-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2022-08-17

Blockchain ສາທາລະນະBSC

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ຂະແໜງການ

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