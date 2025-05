DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

ຊື່DASH

ອັນດັບNo.169

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)360.08%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ12,280,479.27359785

ການສະໜອງສູງສຸດ18,900,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ12,280,479.27359785

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6497%

ວັນທີອອກ2014-01-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.2138 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1642.219970703125,2017-12-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.21389900147914886,2014-02-14

Blockchain ສາທາລະນະDASH

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.