DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

ຊື່DAI

ອັນດັບNo.26

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0016%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)346.99%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,365,382,702.664872

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,365,382,702.664872

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ1 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.668397883943107,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.8970032280541823,2023-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

