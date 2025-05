DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

ຊື່DAG

ອັນດັບNo.318

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.10%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,873,448,318

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ3,003,804,388

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.46243835,2021-08-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000896775299386,2019-03-21

Blockchain ສາທາລະນະDAG

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

