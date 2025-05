CYBONK

CYBONK is a hybrid of a biological organism and machine, a highly evolved dog whose body has been permanently augmented with artificial components. He’s a cybernetic organism, a technically enhanced biological entity, fighting for the meme dog alliance to uphold balance in the crypto universe, battling against peculiar-looking frogs and others, to prove they are the one true meme tokens. With many utilities such as AI, liquid staking, P2E gaming, NFTs and more, CYBONK will soon gain a foothold among the top players in cryptocurrencies.

ຊື່CYBONK

ອັນດັບNo.5954

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000087666808168873,2024-03-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000040425256384,2024-03-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.