CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

ຊື່CWS

ອັນດັບNo.2282

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.90%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,852,051.960426

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ7,645,850

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-02-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ58.89886711,2021-03-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.047597490588792306,2023-08-05

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳCrown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
CWS/USDT
Crowns
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (CWS)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
CWS/USDT
Crowns
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (CWS)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...