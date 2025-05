CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

ຊື່CWS

ອັນດັບNo.2282

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.90%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,852,051.960426

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ7,645,850

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-02-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ58.89886711,2021-03-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.047597490588792306,2023-08-05

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

